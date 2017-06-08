Черниговцы жалуются, что холодная вода в квартирах бьется током
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители одной из многоэтажек по переулку Гомельский, что на ремзаводе, шокированы: холодная вода в квартире бьется током, особенно вечером. И так в течение года. К каким только служб супруги не обращалось, но там только разводят руками. А в семье подрастают дети – 9 и 4 лет. Владельцы квартиры считают, что досадная ситуация возникает из-за того, что соседи по стояку ставят магнит на счетчик, чтобы тот не мотал. Конечно, все соседи это отрицают. Только после вмешательства журналистов в ЖЭКе № 13 пообещали повторно разобраться с проблемой. Напоминаем, что в Чернигове не так давно был случай, когда 32-летнего мужчину убило током в ванной комнате. Это случилось на улице Рокоссовского.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым