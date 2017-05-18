Черниговцы смогут бесплатно выучиться на швей и трактористов
18.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
В Украине открывают 25 практических центров для бесплатного обучения трактористов, швей и сантехников. Эти профессии правительство признало наиболее дефицитными. Дефицит молодых специалистов вызванный нежеланием учиться этих профессий. Из общей суммы в 50 млн грн на обновление материально-технического базы и создание современных центров подготовки трактористов направят 40 млн грн. Новые центры будут открывать на базе профессиональных училищ, а обучение в них будет бесплатным.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым