Черниговцы расстанутся с российскими сетями и сервисами
Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других российских ресурсов на территории Украины. Об этом говорится в указе № 133/2017 от 15 мая на сайте Президента. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования в официальных изданиях. В частности, новые санкции против России предусматривают блокирование доступа к таким популярным соцсетям, как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса» – «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Почта», Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода), кроме главной страницы «Яндекса». Под санкции попадают и «Mail.Ru Group», сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Также блокируется активы, запрет на транзакции и вещания российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР. В общем, в санкционный список оказались 468 юридических и 1228 физических лиц. Срок санкций для юридических лиц продолжается сроком на 1-3 года, для физических – сроком на 1-5 лет, а также – бессрочно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым