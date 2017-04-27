Черниговцы предлагают изменить дату празднования Дня города
Изменить дату празднования Дня города в своей петиции предлагает Богдан Сурай. По его мнению, уместнее будет отмечать это событие 27 марта, ведь именно в этот день 1623 года Чернигов получил Магдебургское право. «Празднование именно этой даты будет соответствовать ценностям современного Чернигова и общества, которые стремятся больше прав и ответственности», – отмечает автор инициативы. Также, по словам Сурая, эта дата больше соответствует процессам евроинтеграции и децентрализации общин. Петицию опубликовали на сайте горсовета в соответствующем разделе только сегодня, и она уже успела собрать 11 подписей. Кроме того, в другом ходатайстве горожане предлагают «пригласить в Чернигов с концертом в День города ансамбль« Сябры ». Как известно, сейчас Чернигов празднует День города по советской привычке – в день, когда Красная армия освободила город от нацистских оккупантов, 21 сентября. В прошлом году в День города черниговцев с концертными программами развлекали популярные певцы Олег Винник и Тина Кароль. Тогда на праздничные мероприятия из городского бюджета потратили около 340 000 гривен.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым