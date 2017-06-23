Черниговцы, пострадавшие на производстве, будут получать санаторно-курортное лечение по новому порядку
Постановлением правления Фонда социального страхования от 24.05.2017 года № 33 утвержден Порядок возмещения расходов за предоставленные услуги санаторно-курортным учреждениям по выбору пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Теперь пострадавшие в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания, которые согласно заключению МСЭК имеют право на санаторно-курортное лечение, могут свободно выбирать санаторно-курортное учреждение, расположенный на территории Украины, в соответствии с медицинскими показаниями по профилю лечения. Для постановки на учет и для получения путевки пострадавшие (или уполномоченные ими лица) представляют в рабочие органы Фонда следующие документы: – заявление по установленной форме (с указанием названия санаторно-курортного заведения и его местонахождение); – заключение МСЭК о необходимости пострадавшего в санаторно-курортном лечении; – медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070 / о; – индивидуальную программу реабилитации (при наличии); – копию паспорта потерпевшего и лица, сопровождающего пострадавшего (если такая потребность определено комиссией МСЭК). На основании указанных документов рабочий орган Фонда согласовывает с санаторно-курортным учреждением принятия пострадавшего на санаторно-курортное лечение и заключает трехсторонний договор (санаторий, потерпевший, Фонд). Предельный размер расходов на одного пострадавшего на текущий год для возмещения стоимости койко-дня санаторно-курортного лечения через безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям, с которыми заключены соответствующие договоры, утверждается правлением Фонда. Рабочие органы Фонда компенсируют расходы на проезд в санаторно-курортное учреждение и обратно пострадавшему по проездным документам (билеты, квитанции на постельное белье и транспортировку багажа). Если пострадавший имеет право на бесплатный проезд, в соответствии с действующим законодательством, то возмещение расходов производится с учетом льгот. В случае неиспользования пострадавшим права на санаторно-курортное лечение в связи с отказом от обеспечения путевкой стоимость путевки не компенсируется.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым