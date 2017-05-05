Черниговцы отдали полиции охотничье и самодельное оружие
В течение апреля месяца в результате проведения мероприятий по противодействию незаконному распространению оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и профилактики преступлений с их использованием в органы полиции было сдано гражданами более 160 единиц огнестрельного оружия и около двух с половиной тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Подавляющее количество сданного оружия – охотничье, но есть и нарезное, армейских образцов. В основном это оружие времен Второй мировой войны, найденная во время земляных работ. Исключение составляют два образца самодельного оружия, обнаружены и изъяты в Прилуцком и Ичнянском районах. Здесь народные умельцы переделали мелкокалиберной винтовки под нарезное оружие, имеет значительно большую убойную силу. Теперь эти произведения подпольного искусства уже никому не нанесут вреда. Также, кроме этого, сдано более полусотни спецсредств, к которым относятся газовое оружие и устройства травматического действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым