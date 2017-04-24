Черниговцы могут бесплатно получить справку об отсутствии судимости
Теперь черниговцы смогут бесплатно получить справку об отсутствии судимости. Заказать справку можно со вторника по субботу в удобное время – с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации. Об этом сообщили в региональном сервисном центре МВД в Черниговской области. Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД. Для получения справки о несудимости: – надо обратиться к удобному по месту расположением территориального сервисного центра МВД; – заявитель при подаче запроса предъявляет должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий его личность, а также предоставляет его копию; – для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущую отсутствии судимости. Срок действия справки не определяется, поскольку она предоставляется на дату осуществления проверки. Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса. ТСЦ № 7441 – инд. 14000, г. Чернигов, ул. Шевченко, д. 162-А; ТСЦ № 7442 – инд. 17500, г. Прилуки, ул. Индустриальная, д. 6; ТСЦ № 7443 – инд. 16600, г. Нежин, ул. Московская, д. 78-А; ТСЦ № 7444 – инд. 15600, г. Мена, ул. Черниговский путь, д. 85-А.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым