Черниговцы говорят, что слышали звуки выстрелов и им угрожали пистолетом
В Черниговский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что на улице Тихой слышал звуки, похожие на выстрелы. Об этом стало известно из собственных источников. На место происшествия выехала оперативная группа. 52-летний черниговец объяснил сотрудникам, что оружие не применял, никому не угрожал, только сделал замечание подросткам, которые шумели и мешали отдыхать. К тому же, мужчина признался, что в кобуре носит ключи. Но не все так просто. Ведь заявление в полицию написала 41-летняя жительница Чернигова. Она просит принять меры до 52-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ее 14-летнему сыну физической расправой и направлял в его сторону предмет, похожий на пистолет. Было это на улице Тихой. Заявление на этого же мужчину написала еще одна Чернигова. Она утверждает, что он, будучи пьяным, угрожал физической расправой ее 13-летней дочери и направлял в сторону девочки предмет, похожий на пистолет. Также мужчина схватил девушку за шею, причинив ей телесные повреждения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым