Черниговцев приглашают в Яловщину есть кашу и пить чай
К Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, чиновники, активисты и экологи проведут в Яловщине первый экологический фестиваль «Жизнь в стиле эко». Принять участие в фестивале смогут все неравнодушные различной возрастной категории. – Мы хотим помочь именно сознания и просветительской деятельности. И решили, чтобы такое наш профессиональный праздник – Всемирный день охраны окружающей среды – не оставалось без внимания общественности. Тем более, что в 2017 году этот день приходится на выходной, поэтому мы сможем привлечь много населения, которое не будет против помочь городу и его очистить, – Екатерина Тканко, директор департамента экологии и природных ресурсов. Участников фестиваля ожидает насыщенная программа: уборка территории, посадка деревьев, экологические квесты и мастер-классы. Победителей будут награждать призами, угощать кулешом и фиточаем. Каждый неравнодушный к экологическому окружающей среды своего города сможет приобщиться и принять участие в фестивале, провести хорошо время на свежем воздухе и получить удовольствие от интересного мероприятия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым