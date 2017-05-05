Черниговца будут судить за антиукраинские посты в соцсетях
Прокуратурой области по результатам предварительного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в области, утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя Чернигова, который обвиняется в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины (ч. Ч. 2, 3 ст. 109, ч . ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в общедоступной и социально ориентированной интернет-сети «ВКонтакте» умышленно за вознаграждение распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемых статей предусматривает максимальный срок наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым