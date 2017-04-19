Черниговскую восьмиклассницу Полину Малоштан «девчачья банда» угрожает добить
19.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С момента избиения черниговской восьмиклассницы Полины Малоштан прошло несколько недель. Страсти вокруг этой ситуации несколько поутихли, но точка еще не поставлена. Впрочем, подростки, жестоко избивали нескольких девушек (не только Полину) в социальных сетях продолжают щеголять «героическими» постами. Например, девушка Екатерина (из компании девушек-драчунов) в социальной сети ask.fm написала, что, мол, Полина пусть радуется, что остался жив. Также девушка угрожает расправиться с восьмиклассницей. Кстати, есть информация, что именно эта Екатерина предоставила видео драки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым