Черниговскую семью 10 лет пытаются выселить из квартиры (Фото)
В редакцию ЧЕline обратился черниговец Сергей Овчар. Он 15 лет живет в квартире в районе Ремзаводу, в которой жил с матерью. Собственниками дома был ее сожитель и его родня. И более 10 лет назад внезапно появились новые «владельцы». Было открыто уголовное производство относительно подделки документов права собственности. Началась судебная волокита. Однако «мошенники» своего дела не смогли довести до логического продолжения. На несколько лет семью оставили в покое.
В прошлом году, по словам Сергея Овчара, им снова начали угрожать еще одни «новоиспеченные хозяева». Мужу заламывали руки, разбили машину, меняли замки и пытались выселить из квартиры. Судья Жук с Деснянского райсуда Чернигова стал на сторону «сомнительных хозяев», не учтя доказательств и документов, жалуется Сергей. Сейчас мужчина подал апелляционную жалобу.
В квартире он живет с женой и 8-летним ребенком. Владелец дома два года назад ушел из жизни. В Германии остались его родные. Сергей Овчар утверждает, что снимает квартиру у них. Он хочет привлечь внимание общественности к проблеме и черных риелторов, которые в сговоре с представителями правоохранительных и судебных органов отбирают квартиры у черниговцев.
Подробнее о квартирной афере смотрите в видеосюжете на ЧЕline.
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