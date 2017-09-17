Черниговскую церковь отчеканили на монетах
С 18-го сентября 2017 года в Украине вводятся в оборот монеты номиналом 5-ть и 10-ть гривен, на которых изображен памятник архитектуры Екатерининскую церковь.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Национального Банка Украины.
Монета номиналом 10 гривен, посвященная церкви, которая является воплощением лучших традиций отечественной сакральной архитектуры. Храм построен в стиле украинского барокко в пам’ять о героизме казаков Черниговского полка, обнаруженный ими во время штурма турецкой крепости Азов в 1696 году под командованием полковника Якова Лизогуба.
Церковь расположена в историческом центре города Чернигов, на возвышенности, по своим формам повторяет типичный деревянный казацкий храм, возведена на средства братьев казаков Якова и Семена Лизогубов и освящена в 1715 году.
Монета изготовлена из серебра. Тираж: 2500 штук.
На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви – герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа); внизу надпись – 10/ГРИВЕН.
На реверсе монеты изображен одну из визитных карточек Чернигова – Екатерининская церковь (вид с высоты птичьего полета), которая встречает гостей города, и размещены: справа – герб города, под которым надпись ЧЕРНИГОВ, стилизованную дорогу, надписи: КАЗАЦКАЯ/ЕКАТЕРИНИНСКАЯ/ЦЕРКОВЬ (внизу).
Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера (новое серебро – сплав меди с никелем и цинком). Тираж: 40000 штук.
На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви – герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017 (справа); внизу надпись – 5/ГРИВЕНЬ, слева на зеркальном фоне – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображен одну из визитных карточек Чернигова – Екатерининская церковь (вид с высоты птичьего полета), которая встречает гостей города, и размещены: справа – герб города, под которым надпись ЧЕРНИГОВ, стилизованную дорогу, надписи: КАЗАЦКАЯ/ЕКАТЕРИНИНСКАЯ/ЦЕРКОВЬ (внизу).
Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей.
Скульптор: Демьяненко Анатолий Демьяненко Владимир.