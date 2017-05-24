«Черниговской бандой» заинтересовался омбудсмен
Во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей о нарушениях прав детей установлено, что в последнее время увеличилось количество сообщений о проявлениях физической агрессии среди несовершеннолетних детей. В частности, большой резонанс получили дела об избиении школьницы подростками в г. Чернигове и драки между подростками в г. Львове. С целью принятия мер по улучшению превентивной деятельности территориальных подразделений Национальной полиции по предотвращению совершения правонарушений несовершеннолетними, Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская безотлагательно обратилась к Председателю Национальной полиции Украины. Сейчас Национальной полицией было сообщено об усилении разъяснительно-информационной работы среди подростков относительно правовой ответственности за совершение уголовных и административных правонарушений. «По выявленным просчетами при осуществлении досудебного расследования в г.. Чернигове Главным следственным управлением Национальной полиции Украины инициировано проведение служебного расследования», – говорится в письме Нацполиции, сканкопию которого прилагается. Вопрос продолжает находиться на личном контроле Уполномоченного по правам человека.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым