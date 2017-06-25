Черниговском «янтарном бизнесмену» сообщено о подозрении
Следственным отделом прокуратуры области бывшему инспектору таможенного поста Черниговской таможни Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия интересам государства).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2016 года сотрудник таможенного поста вопреки интересам службы при наличии обоснованных рисков сознательно проигнорировал требования о необходимости проведения усиленного таможенного контроля, создал условия и обеспечил беспрепятственный выезд из пределов таможенной территории Украины транспортного средства, в котором находился скрытый груз – 812 кг необработанного янтаря на сумму свыше 3,2 млн грн.
Скрытый груз обнаружен сотрудниками таможенной службы Республики Беларусь и в рамках международного сотрудничества с компетентными органами иностранного государства органу досудебного расследования было предоставлено правовую помощь относительно подтверждения факта перемещения скрытого от таможенного контроля товара и получены другие доказательства, которые являются существенными в уголовном производстве.
Кроме того, такие действия подозреваемого стали основанием для уклонения виновных лиц от привлечения их, в соответствии с Таможенным кодексом Украины, к ответственности в виде штрафа в размере 100 процентов от стоимости товара и его конфискации и, как следствие, причинение вреда интересам государства.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств преступления и установление причастных к нему лиц.
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