Черниговский священник возмущен камнем желаний
11.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове на стене Пятницкой церкви неуклюже замуровали цементом камень желаний. Напоминаем, что легенда рассказывает: если прикоснуться к этому камню и загадать желание, оно непременно сбудется. Зато настоятеля Пятницкой церкви отца Мирона эта легенда возмущает. По его мнению, крестные черниговцы не имеют уподобляться язычникам. «Достопримечательность Чернигова – это Пятницкая церковь, а не камень. И Бога надо просить у церкви », – считает священник.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым