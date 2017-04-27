Черниговский ответ обучением боевиков на Донбассе
Резервисты надели униформу. На черниговских полигонах начались масштабные сборы оперативного резерва первой очереди. В течение месяца мужчины из разных областей страны пройдут теоретическую и практическую подготовку в составе своих штатных подразделений. Финалом собрания станут бригадные тактические учения с боевой стрельбой. «У людей сохраняется заработная плата, которая была у них на работе, и дополнительно, в зависимости от должности и звания, они еще будут обеспечены. Люди приходят достаточно мотивированы, очень уверены и практически все бывшие, которые пробыли в зоне АТО », – офицер ВСУ Виталий Веденин. «Я, например, был начальником склада РАО, здесь попробую себя снайпером. Тогда, как говорится, народу много было, а вот толку было не так много, а сейчас уже более высокий уровень чувствуется, в подготовке, в оснащении т.д. », – резервист Владислав Мороз. Бойцы надеются, что собрание не пройдут даром. Тем более, сдвиги в организации потрясающие по сравнению с тем, что было несколько лет назад. После завершения желающие смогут заключить контракт с войском без дополнительной переподготовки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым