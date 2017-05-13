Черниговский футболист – среди подозреваемых в гибели своей девушки
13.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Футболист «Волыни» черниговец Дмитрий Задерецький оказался в центре криминальной истории. Об этом пишет сайт volyn24.com. Несколько дней назад произошла трагедия. Упала с 9-го этажа и погибла девушка футболиста. Следствие рассматривает три версии: самоубийство, неосторожность и убийство. Полиция проверяет причастность Дмитрия к трагедии, опрашивает свидетелей и проверяет камеры наблюдения. Свидетели говорят, что той ночью парень и девушка были вместе. Сам футболист Дмитрий Задерецький отказывается рассказывать об инциденте. Он является воспитанником черниговского футбола. Выступал в 2015-2016 годах за «Десну». Сейчас игрок «Волыни».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым