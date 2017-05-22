Черниговским девушкам нравятся грузины
22.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
В 2016 году на Черниговщине возросло количество браков, заключенных украинцами с гражданами других стран. Из пяти тысяч зарегистрированных браков их доля составляла 6% (в 2015г. – 4%). Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Избранниками 258 украинок были граждане Грузии (55), Азербайджана (45), Российской Федерации (38), Турции (13), Израиля (11), Беларуси (10), Германии и Польши (по 7), Соединенных Штатов Америки (5) , Канады (4) и других стран мира. Наши мужчины поженились с гражданками Российской Федерации (23), Беларуси (12), Израиля (4), Армении (3), Грузии и Германии (по две), Испании, Азербайджана и Китая (по одной). Также 14 браков было заключено между иностранными гражданами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым