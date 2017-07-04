Черниговский таможенник может сесть за решетку на 6 лет
Следствием установлено, что в феврале 2016 года сотрудник таможенного поста вопреки интересам службы при наличии обоснованных рисков сознательно проигнорировал требования о необходимости проведения усиленного таможенного контроля, создал условия и обеспечил беспрепятственный выезд из пределов таможенной территории Украины транспортного средства, в котором находился скрытый груз – 812 кг необработанного янтаря на сумму свыше 3,2 млн грн.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Факт перемещения скрытого груза было подтверждено работниками таможенной службы Республики Беларусь в рамках международного сотрудничества.
Обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справочно: санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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