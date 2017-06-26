Черниговский след в гибели киевского депутата
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вечером 24 июня в Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли трое человек, в частности депутат Киевского областного совета Борис Панченко.
Об этом в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Александр Горган.
На фотографиях с места происшествия, которые появились в интернете, видно сгоревшую машину и обгоревшие номерные знаки, один из которых – черниговский.
В ГУНП в Черниговской области ЧЕline сообщили, что за первой частью номерного знака числится около двух десятков автомобилей.
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