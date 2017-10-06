Черниговский рибоохоронний патруль второй раз за неделю задержал нарушителя с електроловом
В ходе рыбоохранного рейда 4 октября на озере вблизи с. Козероги работники Черниговского рыбоохранного патруля заметили рыбака, который осуществлял лов водных биоресурсов с помощью электроудочки. Нарушитель оказался жителем с. Седнев. Мужчина не успел нанести вред рыбному хозяйству Украины.
У гражданина изъято запрещенное орудие лова и составлен протокол по ч. 4 ст. 85 Куоап, который направлен в Черниговский районный суд.
Того же дня рибоохоронними патрульными на р Десна вблизи г. Новгород-Северский задержали местного жителя, который ловил раков. При этом мужчина успел выловить 224 экз. этих биоресурсов, тем самым превысил суточную норму вылова раков.
Нанесен ущерб на сумму 5712 грн. Составлен протокол по ч. 4 ст. 85 Куоап направлен в Новгород-Северского районного суда. Раки изъято.
Источник: Черниговский рибоохоронний патруль
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