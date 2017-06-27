Черниговский полицейский стал победителем на Кубке Мира по казацкому поединку
На Кубке мира по казацкому единоборству, который прошел в Одессе, уверенную победу одержал мастер спорта Украины международного класса, пятикратный чемпион мира, боец роты полиции особого назначения Сергей Шрам.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Спортсмен переживал за то, что в последнее время редко соревнуется, но все равно был настроен на победу. Его жажду победы ощутили и противники.
Во втором раунде турок понял, что проигрывает по очкам и просто сдался, сказав судье: «Отдавайте победу ему».
Таким образом турок занял третье место и даже не вышел на церемонию награждения победителей. Второе место осталось за молдованином.
Всего в соревновании принимали участие 15 стран.
«Я провел три боя, все выиграл. Кикбоксингом занимаюсь с 12 лет, а вот на соревнования по казацкому поединку поехал впервые. Этот вид спорта появился в Украине сравнительно недавно, он несколько похож на кикбоксинг, но есть определенные особенности. Я беспокоился, что долго не выступал. Год застоя дает о себе знать, но главное – настроиться на первый бой», – делится полицейский Сергей Шрам.
Учитывая то, что последний чемпионат мира по кикбоксингу по определенным причинам спортсмен пропустил, эту поездку он скромно называет «спортивным тренировкам». Итак, в будни он несет службу в роте полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Черниговской области (охрана публичного порядка, задержание особо опасных преступников и тому подобное), а в свободное время готовится к соревнованиям и покоряет мир.
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