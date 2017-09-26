Черниговский педуниверситет «уплотняется» за недобора студентов
До нового учебного года в вузе произошли существенные изменения. Все из-за того, что на некоторых факультетах не набрали нужного количества студентов.
Поэтому, первая новация: психолого-педагогический факультет перееїзжає из здания на углу улиц Шевченко и Молодчего в главный корпус университета (вул. Полуботка). Это связано с тем, что в ВУЗАХ не хватает средств, чтобы платить за отопление здания.
По словам декана факультета Аллы Скок, уже прошлого учебного года из-за холода страдали и преподаватели, и студенты.
К тому же, студентов на факультете стало меньше – в этом году на первый курс пришли только 23 будущие психологи. Связано такое существенное уменьшение с тем, что Черниговский университет в этом году не получил бюджетных мест на эту специальность. Поэтому желающих платить 14 тысяч в год нашлось не так уж и много.
Вторая новация: объединили физико-математический и химико-биологический факультеты. Теперь у него новое название: естественно-математический. Теперь это крупнейший факультет вуза – здесь обучаются 486 студентов.
Соответственно, все, кто поступал на эти два направления, получат дипломы с неожиданным формулировкой – выпускник естественно-математического факультета.
Причина такого объединения – дефицит студентов. По словам декана Александра Третьяка, в соответствии с законодательством факультет не может существовать, если нет хотя бы 200 студентов. На физмат пришли учиться только 29 человек, что в сумме со всех курсов дало 191 студента. Выбор был небольшой: ликвидация или слияние с другим факультетом.
На других факультетах такой ситуации не возникло – везде минимум 280 человек.
Источник: 0462.ua и еженедельник «Весть»
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.