Черниговский гид нагрубил белорусским туристам
Один из черниговских экскурсоводов в довольно специфический манере дал знать группе белорусских туристов, Чернигов буквально «трескается» от туристического нашествия. Мол, если гостям из Беларуси не нравятся экскурсии славным северским городом, то лучше им не приезжать – никто не заметит потери.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил черниговец Владимир Бойко.
«Если вам не нравится – можете не приезжать, у нас экскурсионных групп и так хватает! Кому понравится такое заявление профессионального (!) гида, водил белорусов по Чернигову? Видимо, знать прошлое родного города и уметь о нем рассказывать не достаточно для общения с гостями. Если Чернигов стремится превратиться в современный туристический центр (пока он таковым не является). Представляю себе, что белорусы расскажут дома, и как это повлияет на формирование имиджа города у соседей и друзей», — отмечает в посте Владимир Бойко.
Заявление этого экскурсовода возмутила черниговцев, ведь подобные слова, как минимум, оскорбляют белорусов и подобная «туристическая стратегия» может привести к тому, что никто в Чернигов не будет приезжать.
Как стало известно, имел неосторожность так выразиться экскурсовод по имени Иван. Фамилию мы специально не публикуем, чтобы он пересмотрел свое отношение к работе и этой ситуации в целом.