Черниговский драмтеатр открывает новый театральный сезон
10 октября состоится открытие 92-го театрального сезона Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко.
Об этом ЧЕline сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Раиса Миненко.
Новый театральный сезон открывается премьерой спектакля «Перемудрили». Поддерживая лучшие театральные традиции постановки отечественной классики, режиссер театра, заслуженный деятель искусств Украины Вера Тимченко подготовила черниговскому зрителю встречу с героями шуточной оперетты «Пошились у дурні» классика украинской драматургии Марка Кропивницкого.
14 октября и 15 октября состоится презентация нового театрального площадки «Белая сцена» премьерным показом психологической драмы «Наташа. Хроника мечты» по пьесе современного драматурга Ярославы Пулінович «Наташина мечта» в постановке молодого режиссера Артема Анищенко. Сценография и костюмы Екатерины Бабич.
В течение этого сезона Черниговский драмтеатр предложит зрителям лучшие сценические постановки, прошлых лет, в том числе «Безумный день или Свадьба Фигаро» и «Слуга двух господ», «Комедия ошибок» и «Наш городок», «Кайдашева семья» и «За двумя зайцами», «Ночь перед Рождеством» и «Вий. Докудрама» и много других. В перспективе – работа режиссеров театра над новыми спектаклями и активная гастрольная деятельность творческого склада, участие в престижных фестивальных проектах как в Украине, так и за ее пределами.
С 20 по 27 октября на базе Черниговского театра будет проходить XXV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Участие в юбилейном фестивале «Славянские театральные встречи» примут 10 театральных коллективов из Украины, Беларуси, Польши: 2 Киевских – Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко и Национальный академический театр оперетты, драмтеатри из Днепра, Нежина, Полтавы и Херсона; наши белорусские коллеги из Гомеля и польские мастера театрального искусства из Варшавы. В программе фестиваля представлены спектакли, поставленные по известным произведениям литературной классики в осовремененном режиссерском прочтении, и представления нынешних драматургов, отражающих различные грани нашего настоящего.
Сейчас творческий коллектив Черниговского театра вдохновенно готовится до начала и успешного проведения 92-го театрального сезона. Информация о все важные события в жизни театра оперативно будет размещаться на нашем сайте.
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