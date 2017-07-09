Черниговский богатырь продемонстрировал силу (Фото)

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове недавно состоялся фестиваль «Казацкие развлечения». На празднике был черниговский богатырь, который входит в восьмерку сильнейших людей планеты Александр Пеканов.

В этом году он выступал как главный судья соревнований. Он продемонстрировал свою силу — 170-килограммовый шар он перебросил через препятствие семь раз.

Фоторепортаж Виктора Кошмала

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