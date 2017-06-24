Черниговский археолог рассказал о «яму» в сквере Богдана Хмельницкого (Фото)
Черниговцев взволновала «яма», выкопанный строителями во время реконструкции сквера Бы. Хмельницкого. Небольшую разведку провел археолог Игорь Игнатенко, о чем написал на своей странице в Facebook.
Действительно, «яма» выглядит страшной и таинственной – в ней видны остатки старинных стен и фундаментов. Разберемся подробнее — кирпичные стены принадлежали сооружении, возведенном в 19 веке. (на фото часть кирпича с клеймом завода «Деморенъ»). Здание имело подвалы, судя по остаткам, были перекрыты не каменным сводом, а деревянными балками.
За время своего существования здание перерабатывалась, об этом свидетельствуют два фрагмента стен с более поздней кирпича. Постройка прекратила свое существование во время большого пожара. На фото виден горелый слой с битыми стеклянными бутылками, на другом фото оплавлена бутылка, в которой неповрежденным осталось только донышко. Среди предметов, вынутых строителями из пожарища, ржавый эмалированный тазик и чайник.
Когда же произошел пожар? На чертеже 1943 г. упомянутое здание показана красным прямоугольником с двумя точками, указывающими количество этажей (на плане обведена красным). Легенда на карте указывает на то, что здание разрушено, но пригодна к восстановлению. Когда на этом месте было решено создать сквер, дом снесли. Как он выглядел «при жизни», можно представить по фото 1917 г., дофантазувавши остальные. На фото дом показан красной стрелкой.
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