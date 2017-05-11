Черниговских женщин хотели продать в сексуальное рабство на Кипр
Полицейские Главного управления Национальной полиции в Черниговской области сегодня ночью задержали в аэропорту «Жуляны» международную группу работорговцев, через соцсети вербовали девушек для дальнейшей продажи за границу в сексуальное рабство. Международную преступную группу организовал гражданин Турции, студент одного из киевских вузов, а союзницей стала Чернигова. Современные работорговцы четко распределили роли: оформлением заграничных документов и отправкой секс-рабынь за границу занимался иностранец, а напарница подыскивала малообеспеченных кандидаток в родном Чернигове. Девушек заманивали обещаниями огромной зарплаты в 3,5 тысячи долларов США в месяц. Информация о преступной группе поступила к оперативникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Черниговщины, которые сразу взяли их в разработку. После сбора неопровержимых доказательств полицейские задержали обоих сообщников в аэропорту «Жуляны» во время отправки двух девушек на Кипр. Также злоумышленники планировали вскоре отправить туда еще трех черниговчанок. Украинские девушки возвращены домой, пока они дают показания полиции. Подозреваемые задержаны в изолятор временного содержания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой . У гражданина Турции изъято нерастаможенный автомобиль «Мерседес», который использовался для совершения преступления. Эту специальную операцию полицейские Черниговщины тщательно спланировали и четко реализовали в сотрудничестве с пограничниками и под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым