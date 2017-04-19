Черниговских призывников провели в армию
Сегодня, 19 апреля на площади у храма Великомученицы Екатерины состоялись торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. 50 юношей из Северского края сначала пройдут подготовку в учебных центрах, после чего будут нести службу в Воздушных силах ВСУ и подразделениях Национальной гвардии Украины. В целом же из Черниговской области во время нынешнего весеннего призыва в воинские части Вооруженных сил и других военных формирований будет отправлено 450 человек. 110 из них будут служить в Национальной гвардии, семидесятые Государственной специальной службе транспорта, остальные – в рядах Вооруженных сил Украины. Торжественная часть отправки новобранцев состоялась рядом с памятным знаком «Борцам за свободу и независимость Украины». Молебен за Украину и воинов, погибших на войне на востоке, провел настоятель кафедрального собора святой великомученицы Екатерины, протоиерей Роман Киник. В дальнейшем он святой водой благословил и окропил юношей и вручил каждому будущему военнослужащему «Молитвенник воина». Все призывники получили обереги из рук матерей воинов, погибших во время антитеррористической операции и куклы-мотанки «путница», что для них собственноручно изготовили девушки из Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым