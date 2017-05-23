Черниговских перевозчиков учили работы с GPS-трекерами
22 мая представители фирмы ООО «Дозор Украина», ранее победила в конкурсе на установку приборов GPS-мониторинга в Черниговском общественном транспорте, провели первое совместное обучение с сотрудниками Управлением транспорта и связи и перевозчиками города по использованию программного обеспечения «DozoR». Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. С помощью этого программного продукта в Чернигове будет осуществляться GPS-мониторинг в общественном транспорте. На сегодня в тестовом режиме с этим оборудованием уже работает часть автобусов на таких маршрутах, как №17, 27, 37, 8. В ближайшее время GPS-трекеры будут установлены на всем общественном транспорте города. На презентации программы представители фирмы «Дозор Украина» показали действенные инструменты для достоверной аналитики и оценки эффективности маршрутизации транспорта. Программным обеспечением «DozoR» можно по любой выбранный период времени отслеживать перемещения транспорта, представлять отчет о пробеге, моточасов, о превышении скорости, время остановок и стоянок, рабочее время водителя. Система строит автоматические отчеты по невыполнению рейсов и графиков движения, дает возможность сравнить плановую и фактическую работу как каждой единицы транспорта, так и отдельных перевозчиков. После полного внедрения системы GPS-мониторинга в общественном транспорте города жители и гости Чернигова смогут в онлайн-режиме через смартфон отслеживать местонахождение и фактическое время прибытия каждого транспортного средства на всех остановках города с помощью мобильного приложения DozoRCity или его веб-версии http: // city.dozor.tech. Напоминаем, что ООО «Дозор Украина» взяла на себя обязательства для улучшения транспортной инфраструктуры города. Так, в Чернигове вскоре появятся пять «умных» остановок, которые будут иметь следующие функции: – табло прогнозирования времени фактического прибытия транспорта на эту остановку; – бесплатный для пассажиров на остановке доступ к интернету через Wi-Fi; – камеру видеонаблюдения; – USB-порты подзарядки мобильных устройств; – карту транспортных маршрутов города – современный эстетический и эргономичный дизайн.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым