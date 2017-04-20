Черниговские врачи спасают девочку-маугли
В конце прошлой недели в областную детскую больницу попала маленькая шестилетняя девочка. Привезли ее из Корюковского района. Ребенка изъяли у родителей, которые давно и часто злоупотребляют спиртными напитками. Когда социальные педагоги пытались взять ребенка за руку, она визжала, как позже выяснили, от боли. У ребенка был запущеный перелом руки. Ручка отечная и посинела. Ребенка отправили в травматологическое отделение областной детской больницы. Кроме этого недостатка, ребенок должен еще и другой диагноз. Умственная отсталость. В свои шесть лет она вообще не разговаривает. Выдает только звуки и истерические крики, если чувствует боль. Ребенок ведет себя неадекватно. «Может просто встать и выйти из палаты, когда ей вздумается, – рассказывают медицинские работницы. – Может просто разлечься посреди коридора, на кровать залезает в обуви. Не приучена к туалету и гигиене. Грязные вещи, в которых ее привезли, мы сняли и выбросили. Одели ребенка в то, что было в больнице и что снесли пациенты ». С маленькой девочкой-маугли круглосуточно находится санитарка. Ребенка водят за ручку, ей, пожалуй, впервые в ее жизни читают книги, она играет настоящими хорошими игрушками. На замечание медиков ребенок реагирует, прислушивается и выполняет их просьбу. Лечение ребенок проходит за счет медицинского учреждения. Сейчас девочку перевели в реабилитационный центр. С ней будут работать психологи, социальные педагоги. Ведь, убеждают, психологическое состояние и развитие ребенка еще можно реанимировать.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым