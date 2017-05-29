Черниговские товары пользуются спросом за рубежом
По результатам января-марта этого года внешний товарооборот предприятий Черниговщины с зарубежными партнерами на 26,6% превысил показатели аналогичного периода 2016 и составил 233,1 миллиона долларов США. Внешнеторговые операции проводились с партнерами 106 стран мира. Об этом сообщили в Департаменте экономического развития Черниговской облгосадминистрации. При этом экспортные поставки увеличились в 1,5 раза – до 133,1 миллиона долларов США. Это прежде всего обусловлено ростом в 3 раза экспорта зерновых культур, сформировали 40,2% экспорта области. В 5,4 раза также увеличились поставки за рубеж семян и плодов масличных растений. На 10% вырос экспорт бумаги и картона, на 9,5% – обувь, на 28,6% – жиров и масел животного или растительного происхождения, на 4,4% – молочных продуктов. Кстати, экспорт товаров в страны Европейского Союза увеличился в 1,8 раза и составил 49,8 миллиона долларов США – 37,4% от общего объема экспорта. Поступления импорта товаров, по результатам января-марта 2017 года, выросли на 2,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили 100 000 000 долларов США. Положительное сальдо внешней торговли товарами – 33,1 миллиона долларов США.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым