Черниговские спасатели готовятся к … «Евровидению»
20.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Спецотряд авиации ДСНС, базирующаяся в Нежине, провел масштабные учения. Наземные и авиационные силы готовят для проведения поисково-спасательных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Во время учений задействовали самолеты и вертолеты, в частности АН-32П, Ми-8. Кроме того, в ходе учебно-методических сборов рассмотрены особенности совместного использования передвижных наземных и воздушных пунктов управления в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и пожары во время проведения песенного конкурса «Евровидение».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым