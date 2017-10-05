Черниговские школьники заняли шесть призовых мест на KievOPEN
Традиционно уже три года подряд в конце сентября – начале октября воспитанники Черниговского городского Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью приняли участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию KievOPEN.
В этом году принимали участие около 500 участников из 18 областей Украины, г. Киева, Бельгии, Великобритании, Польши, Молдовы и Беларуси.
На этих соревнованиях ученица черниговской школы № 1 Коваль Мария в общем зачете и на длинной дистанции завоевала первое место. Она же в спринте была второй.
Черниговчанка Мария Пономаренко (СОШ № 1) завоевала бронзу, а первое место среди младших участников заняла тоже черниговская школьница – София Пилипенко (ШКОЛА № 1).
В соревнованиях юношей третье место в спринте у нашего Егора Вареника (СОШ № 1).
Следующие соревнования пройдут в г. Чернигове 7 октября в 11:00 на Лыжной базе и 8 октября в 10:00 на территории Информационно-технологического лицея № 16.
Источник: Черниговский городской центр ТОВРДМ
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