Черниговские прокуроры расскажут о ходе расследования по делу избитых подростков
25.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В пятницу, 26 мая, в 13:00 часов состоится брифинг руководителя Черниговской местной прокуратуры Розинкы С.А. по вопросам состояния досудебного расследования уголовного производства по фактам хулиганских действий группы подростков, которые получили широкий общественный резонанс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Мероприятие состоится в помещении Черниговской местной прокуратуры по адресу: ул. Шевченко, 1, г.. Чернигов (актовый зал, 3 этаж). Аккредитация представителей средств массовой информации осуществляется по тел .: (0462) 77 51 90 или по электронному адресу: chernigiv.prok@gmail.com. Просьба к представителям средств массовой информации прибыть по указанному адресу не позднее 12 ч. 45 мин.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым