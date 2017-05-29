Черниговские правоохранители отныне будут дежурить на блокпостах
Бойцы роты полиции особого назначения «Чернигов» осуществляют очередную плановую ротацию личного состава, несущего службу в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Поддержать бойцов перед дальней дорогой к Азовскому побережью пришли собратья, друзья и родственники правоохранителей. И хотя они едут на Донбасс не впервые, близкие не скрывали своего волнения. Провожая бойцов на Донбасс, и.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Дмитрий Лось сообщил, что зона ответственности черниговских полицейских в Донецкой области, очевидно, изменится: вместо сегодняшних обязанностей по охране стратегических объектов бойцам роты будет поручено нести службу на блокпостах. Морально поддержать бойцов и выполнить почетную миссию прибыл на церемонию проводов полицейских в долговременную командировку на восток председатель профсоюза аттестованных сотрудников полиции ГУНП в Черниговской области Игорь Поплавский. Он пожелал успешной службы, а также вручил трем полицейским отличия этого общественного объединения – медали «Отвага и мужество». Собратья, родственники и друзья пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и с честью вернуться домой. Живыми и здоровыми.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым