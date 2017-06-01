Черниговские перевозчики назвали «летний» тариф для школьников
Традиционно в течение летних каникул перевозчики не возят школьников по льготной цене. Поэтому в жаркое время года родителям придется давать потомкам на проезд в одну сторону в маршрутном такси не 1,75 грн, а 4 грн. Поэтому родители попросили выяснить, с какого числа им придется раскрывать свои кошельки шире. Мы переадресовали вопрос начальнику управления транспорта и связи Черниговского городского совета Юрий Горбань. «Суть вопроса в том, что при школах открывают пришкольные лагеря, в которых дети будут проводить свой день. Поэтому на время их работы, то есть до 21 июня включительно, продолжено льготную перевозку школьников », – ответил Юрий Горбань. Также чиновник попросил сообщать ему обо всех случаях, когда перевозчики отказываются возить школьников по 1,75 грн. до 21 июня. «С нарушителями проводить разъяснительную работу или применять какие-то другие средства воздействия. Все для улучшения обслуживания качества перевозки наших жителей », – отметил Горбань. После 21 июня и до 1 сентября ученики в маршрутках по 1,75 грн не ездить.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым