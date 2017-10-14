Черниговские лесники утверждают: запрет охоты на лося хуже браконьерство
Зимой украинское общество всколыхнула история о жестоком расстреле семьи лосей в Нежинском районе. Тогда убили самца и беременную самку, еще один лось был ранен. Подобная история произошла и в Ичнянском районе. Там браконьеры цинично застрелили двух сохатых. По данным фактам были открыты производства, дела даже контролировала прокуратура, но с мертвой точки они до сих пор так и не сдвинулись.
Правда, благодаря общественной огласке и постоянном внимании журналистов к этой тематике, в государстве даже собирались ввести 25-летний мораторий на отстрел лосей. И не так все произошло, как думалось.
В области живет пятая часть украинских лосей
ЧЕline уже сообщал, что украинская власть пошла на уступки охотникам и разрешили охоту на лося, санкционировав в этом охотничьем сезоне отстрел 160 особей. В частности на Черниговщине разрешено добыть 19 сохатых.
По словам начальника отдела охотничьего хозяйства Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Николая Пирога, в нашей области насчитывается более 1 170 лосей, что не так и мало. Это пятая часть всех лосей, которые живут на территории Украины. Облюбовали они преимущественно северные районы нашего края.
Каких-то два года назад этих благородных животных считали с вертолета, а ныне наземным способом – зимой по следам.
«В нашей области общая площадь охотничьих угодий 78 тысяч гектар, правда, лось не проживает везде, только на 14 тысячах 700 гектарах. Оптимальная численность сохатых, которая должна быть на этой территории, составляет 84 головы. А минимальная численность, с которой разрешается добыча, – 34 головы», – сказал Николай Пирог.
Численность популяции надо контролировать
На Полесье много лосей и они мигрируют. Немало особей приходит с Брянщины. Лесники и охотники помнят, что не так давно их вообще было очень много.
Большая популяция наносит большой вред лесным насаждениям. К примеру, только в этом году сохаті повредили 310 гектаров лесных насаждений, причем степень повреждения составляет от 30 до 70%. Наибольшая площадь потрав на территории Нежинского лесного хозяйства – 103,1 гектар. И это существенная жаль, ведь лосям и козулям смакуют маленькие сосны. И если они обкусывают верхушку, крона у дерева уже не сформируется. А сохаті обгрызают кору. Потом на восстановление насаждений, нужны немалые средства.
Поскольку лоси крупные животные, и их много, то и еды им нужно немало.
Конечно, лесники ставят ограждения для защиты от парнокопытных, но это не всегда помогает.
Специалисты также утверждают, что при запрете охоты на лося не будет экономических мотивов для его сохранения, и сохаті как вид вообще могут исчезнуть.
То есть пользователи охотничьих угодий, которых на Черниговщине 59, потеряют заинтересованность в сохранении максимального количества особей, в частности, в підгодовуванні их особенно в зимний период. Ведь, чтобы добыть лося, все поголовье надо растить в течение 6-7 лет.
«Необоснованный запрет влияет на состояние популяции хуже чем браконьерство», – считает Николай Пирог.
На охотничий сезон 2017-2018 годов на Черниговщине Минэкологии позволило добыть: 19 лосей, 34 оленей европейских, 10 оленей пятнистых, 638 косуль, 26 бобров и 5 лесных куниц.
Кстати, сейчас охота на лося – удовольствие не для бедных. Ведь, по словам лесников, стоимость лицензии на добычу сохатого колеблется в пределах 15-30 тысяч гривен.
Возможно ли наказать браконьеров?
От зимы прошло немало времени, а браконьеры, которые цинично и жестоко расстреливали лосей в Нежинском и Ичнянском районах, и до сих пор не наказаны, хотя правоохранители хорошо знают, кто это делал. Почему так? Пожалуй, стоит переадресовать этот вопрос к правоохранительным органам.
«Уголовная ответственность наступает, когда браконьер незаконно добудет три головы лося. Чтобы убытки составили 200 тысяч гривен», – отметил Николай Пирог.
Не стрелками едиными
Лесники утверждают, что лоси гибнут не только от пуль браконьеров. Популяция скорчується за нападения лесных хищников – волков. А еще немало сохатых становятся жертвами аварий гибнут под колесами автомобилей на дорогах, особенно осенью во время сезона миграции. К примеру в течение последнего месяца таких случаев зафиксировано четыре: два – в Репкинском районе и по одному – в Коропском и Черниговском.
Ирина Осташко
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