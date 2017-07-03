Черниговские «деснянцы» померялись силой с «пивоварами»
Вчера, 2 июля, черниговская «Десна» отправилась в Киев, где и продолжит подготовку к новому чемпионату. Команда будет тренироваться на спортивной базе в Пуще-Водице, а уже сегодня подопечные Александра Рябоконя провели очередной контрольный поединок. На базе УТБ «Оболонь-Бровар» в Буче северяне померялись силой с «пивоварами».
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ФК «Десна».
Счет, конечно, не является первоочередной задачей в контрольных поединках, но все же приятно, что «Десна» продлила свою серию без поражений. В 2017 году команда Александра Рябоконя не проиграла еще ни одного матча, а сегодня разошлась миром с «Оболонь-Бровар» – 2:2.
«Десна» два тайма провела разными составами, единственный игрок, который провел весь матч, – Олег Шевченко. Кстати, его коллега Константин Махновский пропускал игру из-за важную причину – его семья ожидает пополнения.
В первом тайме северяне имели значительно лучший вид, чем соперник, но забили лишь один мяч, отличился Денис Галенков. После перерыва северяне пропустили два мяча, но финальный натиск таки принес результат – Илья Коваленко сравнял счет в матче.
«Оболонь-Бровар»: Федоровский — Пинчук, К. Коваленко, Терехов, Сартина, Сахнюк (Продан, 54), Турчанов (Шаповалов, 81), Еременко (Есть. Шевченко, 72), Шевчук (Ткач, 80), Слободян (Борисенко, 81), Корольчук (Корнев, 69).
«Десна» (первый тайм): Шевченко, Головко, Мельник, Банасевич, Черноморец, Коберидзе, Арвеладзе, Бовтрук, Галенков, Картушов, Лысенко.
«Десна» (второй тайм): Шевченко, Фаворов, Щедраков, Братков, Мостовой, Волков, Коваленко, Чепурненко, Скепский, Филиппов, Кириенко.
Голы: Галенков, 6, Слободян, 69, Шевчук, 80, И. Коваленко, 82.
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