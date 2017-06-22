Черниговские ботаники попали в тройку лидеров Всеукраинского экспедиционно-полевого сбора
VI Всеукраинский экспедиционно-полевой сбор команд юных ботаников состоялся в июне этого года в Кировоградской области. В г. Кропивницкий съехались команды из 16 областей Украины. Черниговщину представили учащиеся областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи. Каждая команда получила «Рабочий дневник участника полевого сбора», согласно которому участники мероприятия должны были выполнить ряд задач: исследовать характер и типы ландшафта геоботанической участка, выяснить связи между растительными группировками, рельефом, почвами; сделать фотографии интродуцированных растений и подготовить презентацию; вывести «формулу геоботанической участка» и другие. Все команды провели камеральную обработку данных практикума, оформили презентации проектов и подготовили их к защите. По результатам полевых исследований юные ботаники Черниговщины заняли III место, а в фотовыставке «Растения Украины, подлежащих особой охране» – II место и награждены Дипломами Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи Министерства образования и науки Украины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым