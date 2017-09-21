Черниговские биатлонисты готовятся по специальной программе
Украинская сборная по биатлону начала подготовку к новому сезону и выступила на летнем чемпионате Германии. Черниговчанка Ирина Варвинец болела, поэтому выступила только в эстафете. А вот лидеры мужской сборной, черниговцы Сергей Семенов и Артем Прима, вместе с тернопільцем Дмитрием Подручным выполняют специальную программу. Поэтому участия в турнире не принимали, потому что это не входило в планы тренеров. Об этом заявил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.
«Атмосфера в команде отличная, я очень доволен. Предстоящий сезон очень важен, впереди Олимпийские игры. Поэтому состояние рабочее, все мотивированы, выполняют свою работу. Главное – чтобы было поменьше болезней, чтобы ничего не сбивало», – отметил Владимир Брынзак.
На следующий сбор женская команда улетает 1 октября в словенской Поклюки, мужская – 4-го, до Рамзау. На предсезонные старты девушки поедут до Шушена, а мужчины, как и в прошлом году, полетят в Канаду.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.