Черниговская водка может снова подорожать
28 апреля 2017 Минэкономразвития обнародовало проект постановления Кабинета Министров, устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков. Как известно, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т.д.). Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использование суррогатных веществ, уклонение от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и тому подобное. Поэтому с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшение доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин – на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) – на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты – на 1,7-1,8%. Проект документа будет доступен для обсуждения на сайте Минэкономразвития в течение 30 дней.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым