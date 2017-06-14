Черниговская станция переливания крови внедряет европейские стандарты донорства
14 июня отмечается Всемирный день донора, основанный в 2005 году. Именно в этот день родился австрийский врач, иммунолог Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. Обычно, когда все хорошо, люди не задумываются над смыслом донорской крови. Но в чрезвычайных моменты чья капля крови может спасти жизнь. «Донор может подарить еще один день рождения, еще одну ночь под звездами, еще одно свидание, еще одну минуту смеха, еще один разговор с другом, еще один шанс …», – цитата из Википедии, что побуждает задуматься. В Чернигове основной ячейкой донорства является областная станция переливания крови. Ее главный врач Павел Герасименко стремится работать по европейским подходами и активно внедряет их в работе заведения. Он отмечает, что сейчас работники станции особенно жестко соблюдаются условия высоких уровней безопасности и качества донорской крови. Речь идет о безопасности как донора, так и пациента, затем получит кровь или ее компоненты в виде лекарственных средств. «Компоненты крови сейчас приравнены к лекарственным средствам, и к нам такие же высокие требования, как к фармакологов. А это использование современных технологий », – объясняет медик. Станция получает современное оборудование и может производить качественные компоненты крови, хотя от производства препарата Альбумин по техническим причинам вынуждены были отказаться. Проблемой для Черниговщины с ее отнюдь не идеальной демографической структурой Павел Герасименко считает уменьшение количества кадровых доноров. Если в 2013 году их насчитывалось 1600, то сейчас – около 800. «Мы понимаем, что когда человек приходит с улицы, то существует много рисков. В Европе признают, что может быть до 10% случаев осложнений после переливания крови. У нас по статистике – ноль », – констатирует специалист. Пока доминирует принудительно-добровольное донорство. Поэтому главный врач Черниговской станции переливания крови считает необходимым в Украине организовать управляемый донорское движение. «У нас в заведении создано специальное отделение рекрутинга доноров крови, который будет заниматься этим вопросом», – сообщил Павел Герасименко. Это подразделение станции переливания крови заботиться и о балансе запасов крови и ее компонентов, ведь, по рекомендациям 30% от потребности должны составлять дополнительные запасы крови для чрезвычайных ситуаций. Интересные факты: Ежедневно на Черниговской областной станции переливания крови процедуру донации проходят 50-70 доноров. Во Всемирный день донора крови их количество увеличивается. За год кровь сдают 10-14 тыс. Жителей Черниговской области. Всего в Черниговской области насчитывается более 1200 почетных доноров крови (это звание присваивается людям, которые бесплатно сдали 18 литров крови), а также 2 Заслуженных доноров Украины (это звание присваивается людям, которые бесплатно сдали 45 литров крови). На Черниговщине есть определенный дисбаланс по группам крови: преобладают люди с I группой крови и не так много людей с ІІІ. Сдавать кровь могут люди с крепким здоровьем. Существует немало противопоказаний быть донором, в частности оперативные вмешательства, хронические заболевания и тому подобное. По европейским стандартам, одноразовая сдача крови составляет 450 мл, меньшая доза не дает возможности изготовить качественные компоненты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым