Черниговская полиция ищет кинологов
11.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 10 по 19 мая 2017 проходит конкурс по отбору кандидатов, впервые принимаемых на службу в полицию в ГУНП в Черниговской области на должности младших инспекторов-кинологов кинологического центра. Прием документов в бумажном виде осуществляется с 10 по 12 мая 2017 года и с 15 по 19 мая 2017 по адресу г. Чернигов, ул. Шевченко, сто шестнадцатой в помещении Черниговского районного отделения полиции ЧВП ГУНП в Черниговской области с 9.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 050-464-70-20, 073-003-73-23,067-469-11-28, 3-12-59, 3-81-23 и на официальном веб-портале ГУНП в Черниговской области .Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым