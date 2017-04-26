Черниговская лучница удачно выступила на соревнованиях в Греции
Спортивная общественность Черниговщины поздравляет кандидата в мастера спорта Украины Полину Жук и его тренера с удачным выступлением на Кубке Европы среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука, который проходил в греческом городе Марафон. Стрельба из лука как олимпийский вид спорта начал развиваться только четыре года назад, а сегодня мы празднуем том, что впервые в истории черниговского спорта наша спортсменка Полина Жук заняла 4-е место в соревнованиях, в которых принимали участие представители 29 стран. Символично: четыре года напряженных тренировок – четвертое место. Надеемся, что это только начало олимпийского пути Полины. Желаем всесторонней поддержки со стороны органов местного самоуправления и неравнодушных меценатов и спонсоров, ведь стрельба из лука является одним из старейших видов спорта в мире.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым