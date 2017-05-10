Черниговская «Легенда» захватывает лидерство в чемпионате Украины
Накануне прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд. Черниговская «Легенда – ШВСМ» на поле стадиона «Текстильщик» принимала уманскую «Пантеру». В этом году в составе обеих команд играют много молодых игроков, а значит и результат матча мог бы быть непредсказуемым. С самого начала матча на поле шла острая борьба, однако открыть счет на табло смогли именно хозяйки. На 28-й минуте игры Мария Михайлюк огорчила голкипера «Пантер», заставив последнюю вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. До перерыва, как в «Легенды», так и в «Пантер» было еще несколько шансов изменить цифры на табло, однако минимальное преимущество нашей команды так и сохранилась до окончания первого тайма. Второй тайм принес еще несколько радостных моментов болельщикам черниговской команды. На 52-й минуте матча «Легенда» получила право на штрафной удар вблизи ворот гостей. Мастерски исполнить его пыталась Ирина Вихоть, которая смогла обвести стенку гостей. Сейв в исполнении голкипера не позволил кожаной шара попасть в цель, однако первой на добивании был нападающая «Легенды» Людмила Шматко, которая и удвоила преимущество своей команды. А уже через десять минут, она же и отметилась дублем в отчетном противостоянии, установив окончательный счет на табло. Каплю «дегтя» в эту бочку «меда» придало не требуется изъятия в самой концовке матча защитницы нашей команды Алины Скидан, которая за второй тайм заработала два «горчичника» и теперь вынуждена будет отбывать дисквалификацию в следующем матче. Эта победа позволила черниговской «Легенде – ШВСМ» набрать 7 очков и тем самым на сегодняшний день возглавить турнирную таблицу национального первенства. «Легенда – ШВСМ» (Чернигов) – «Пантеры» (Умань) – 3: 0 Еще одни представительницы черниговского футбола, команда «Единство» с Плисок, свой матч проиграла. В Днепре наши девушки в каждом из таймов пропустили по одному мячу от местной «Согласия», тем самым не добавив зачетных баллов в свою копилку. «Согласие» (Днепр) – «Единство» (Плиски) – 2: 0Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым