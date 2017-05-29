Черниговская легенда: Иосифу Бесстрашному посвящается
В марте 1912 года в семье черниговца Абрама Раппопорта родился сын Иосиф. Парень отличался живым умом, поэтому, когда пришло время, без проблем стал студентом Ленинградского государственного университета. После его окончания поступил в аспирантуру Института экспериментальной биологии АН СССР, где его наставником был знаменитый академик М.К.Кольцов. В последних числах июня 1941 Иосиф Раппопорт должен был защищать диссертацию … Только началась война, Раппопорт делает сумасшедший, по мнению многих, шаг: отказывается от «брони» и уходит на фронт младшим лейтенантом – командиром стрелкового взвода. В июне 1943 года во время лечения в госпитале Москвы после ранения по личному приглашению профессора Сербского Раппопорт защищает в МГУ отложенную в начале войны диссертацию, и уже доктором биологических наук едет снова на фронт. В сентябре 1943 года Иосиф Раппопорт участвует в форсировании Днепра, в 1944 году проводит ряд операций в Венгрии и Австрии, во время одного из боев теряет глаз. За время войны Раппопорт получил шесть советских орденов и два иностранных, в том числе американский орден Legion of Merit. Однополчане рассказывали, что за невероятный героизм Иосифа Бесстрашного, как называли его фронтовики, трижды представляли к званию Героя Советского Союза, однако ни разу он его не получил. Уже после войны Раппопорт горячее защищал позиции генетики, даже сделал «невероятный выходка» – бросил свой партбилет чуть ли не в лицо всесильного сталинского любимца Трофима Лысенко … и потом, в 1962 году, сам факт беспартийности Раппопорта помешал ему получить Нобелевскую премию в области химии: Иосиф Бесстрашный потребовал извинений, от него же захотели написать новое заявление на членство в КПСС, от чего ученый отказался. В 1984 году Раппопорт дали Ленинскую премию, которую тот раздал коллегам по лаборатории. В октябре 1990 года Иосифу Абрамовичу Раппопорт было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а 31 декабря того же года ученый умер от полученных в результате ДТП травм.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым