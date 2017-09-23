Черниговская полиция разыскивает сотрудников

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

С 15 по 30 сентября продолжается набор на 13 должностных вакансий среднего и младшего состава полиции:

Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Старший инспектор-дежурный сектора реагирования патрульной полиции – 3 вакансии.

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции – 1 вакансия.

Инспектор сектора кадрового обеспечения – 2 вакансии.

Инспектор сектора мониторинга – 2 вакансии.

Инструктор по личной безопасности – 5 вакансий.

Прием документов для участия в конкурсе и предоставление консультаций о порядке его проведения осуществляется по адресу:

город Чернигов, улица Шевченко, 116-А.

Для справок можно обращаться по телефонам: 050-46-47-020, 067-46-91-128 с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

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