Черниговская полиция разыскивает сотрудников
С 15 по 30 сентября продолжается набор на 13 должностных вакансий среднего и младшего состава полиции:
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Старший инспектор-дежурный сектора реагирования патрульной полиции – 3 вакансии.
Инспектор сектора реагирования патрульной полиции – 1 вакансия.
Инспектор сектора кадрового обеспечения – 2 вакансии.
Инспектор сектора мониторинга – 2 вакансии.
Инструктор по личной безопасности – 5 вакансий.
Прием документов для участия в конкурсе и предоставление консультаций о порядке его проведения осуществляется по адресу:
город Чернигов, улица Шевченко, 116-А.
Для справок можно обращаться по телефонам: 050-46-47-020, 067-46-91-128 с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
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