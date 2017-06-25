Черниговская молодежь, фотопроект «Если бы не война» и пропавший подросток — главное за 25 июня
Каким оказался последний день недели, читайте в главных новостях по воскресенье, 25 июня.
Сегодня в Чернигове празднуют День молодежи.
Прогрессивные и целеустремленные: черниговская молодежь, которая способна менять мир (подробности в видео).
Также в этот день мусульмане отмечают Ураза-байрам.
Мужской и женский футбол — спортивные выходные города и области.
Во Мне просят увековечить память об основателе зоопарка.
А черниговцам презентовали фотопроект «Если бы не война», посвященный героям АТО.
В то же время маленьких черниговцев приглашают сделать город красивым.
В Чернигове ищут пропавшего подростка.
Тогда как подозреваемому в убийстве супруги киевлян избрали меру пресечения, его сообщница – в больнице.
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