Черниговская молодежь, фотопроект «Если бы не война» и пропавший подросток — главное за 25 июня

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Каким оказался последний день недели, читайте в главных новостях по воскресенье, 25 июня.

Сегодня в Чернигове празднуют День молодежи.

Прогрессивные и целеустремленные: черниговская молодежь, которая способна менять мир (подробности в видео).

Также в этот день мусульмане отмечают Ураза-байрам.

Мужской и женский футбол — спортивные выходные города и области.

Во Мне просят увековечить память об основателе зоопарка.

А черниговцам презентовали фотопроект «Если бы не война», посвященный героям АТО.

В то же время маленьких черниговцев приглашают сделать город красивым.

В Чернигове ищут пропавшего подростка.

Тогда как подозреваемому в убийстве супруги киевлян избрали меру пресечения, его сообщница – в больнице.

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